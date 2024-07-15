Девять человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Алтайском крае
Автобус с 17 пассажирами столкнулся с грузовиком в Алтайском крае, помощь медиков потребовалась девяти пострадавшим. Об этом сообщило региональное управление МВД.
Авария произошла в 14:30 (10:30 мск) на 29-м км дороги А-321 Барнаул-Павловск-граница с Республикой Казахстан. По предварительной информации, водитель автобуса Ford Transit, не выдержав дистанцию, столкнулся с грузовиком Mitsubishi Fuso.
«Предварительно установлено, что в момент происшествия в автобусе находились 17 человек, за медицинской помощью в настоящее время обратились 9 человек», — подчеркнули в МВД.
По факту инцидента назначена проверка.
Ранее 27 человек пострадали в результате аварии с автобусом и легковым автомобилем в Удмуртии.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Девять человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Алтайском крае
- Находящуюся в розыске россиянку задержали в Армении
- Песков заявил об усилении безопасности Путина после покушения на Трампа
- В Молдавии захотели исключить русский язык из нормативного оборота
- Россия увеличила импорт яблок почти в два раза
- АТОР: На 10 процентов вырос турпоток в Краснодарский край
- В Орловской области дрон упал на территорию нефтебазы
- Чичерина снялась в фильме об участии экс-заключенных в СВО
- Россиянка избила и ограбила ребенка в Ленинградской области
- ВОЗ: Вакцинация детей в мире застопорилась
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru