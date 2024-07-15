Девять человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Алтайском крае

Автобус с 17 пассажирами столкнулся с грузовиком в Алтайском крае, помощь медиков потребовалась девяти пострадавшим. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Авария произошла в 14:30 (10:30 мск) на 29-м км дороги А-321 Барнаул-Павловск-граница с Республикой Казахстан. По предварительной информации, водитель автобуса Ford Transit, не выдержав дистанцию, столкнулся с грузовиком Mitsubishi Fuso.

«Предварительно установлено, что в момент происшествия в автобусе находились 17 человек, за медицинской помощью в настоящее время обратились 9 человек», — подчеркнули в МВД.

По факту инцидента назначена проверка.

Ранее 27 человек пострадали в результате аварии с автобусом и легковым автомобилем в Удмуртии.

