Девушку в Подмосковье зарезали на глазах свидетелей. Видео
25 июля19:51
Молодая женщина найдена убитой на детской площадке в Раменском, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня». Тело несчастной лежало во дворе дома на улице Лесной.
Как говорят свидетели, неизвестный несколько раз ударил девушку ножом.
После этого злоумышленник погрузился в автомобиль и уехал с места преступления. На месте происшествия работают сотрудники полиции и следователи. В сети появилось видео места убийства.
В городе объявлено об усилении режима. Информацию об убийстве подтвердили в Главном управлении МВД по Московской области.
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ФОТО: Flickr
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