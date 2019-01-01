Девушку в Подмосковье зарезали на глазах свидетелей. Видео

После этого злоумышленник погрузился в автомобиль и уехал с места преступления. На месте происшествия работают сотрудники полиции и следователи. В сети появилось видео места убийства.

В городе объявлено об усилении режима. Информацию об убийстве подтвердили в Главном управлении МВД по Московской области.