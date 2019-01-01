Экс-генпрокурор: Люди ничего не расскажут полиции, которой не доверяют

Законопроект о наказании за несообщение о преступлениях массово опасной направленности внесли в Госдуму. Предлагается дополнить статью 31 Уголовного кодекса статьей 316.1 («Несообщение о преступлениях против жизни при отягчающих обстоятельствах»). Документ опубликован в электронной базе Думы. Наказанием по ней будет штраф в размере 100 тысяч рублей или доходов осужденного в период до 6 месяцев. Также возможно наказание в виде принудительных работ или лишения свободы сроком до года.

В эфире НСН бывший генпрокурор России Валентин Степанков рассказал, кого коснется новый законопроект и на ком лежит ответственность за его применение.

«Законодатель хочет подчеркнуть именно аспект тяжести совершаемых или готовящихся преступлений и установить за него особые меры уголовного преследования. Ответственность за такое должна существовать. Если речь идет об особо тяжких преступлениях, когда о них кому-нибудь известно, возможно соучастие. Скорее всего, человек уже погружен в суть дела, и следствию предстоит понять: знал человек о преступлении или же в чем-то участвовал» - отметил он.