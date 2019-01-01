Экс-генпрокурор: Люди ничего не расскажут полиции, которой не доверяют
Валентин Степанков в эфире НСН заявил, что предложенная Госдумой ответственность за недоносительство о тяжких преступлениях работать в России не будет.
Законопроект о наказании за несообщение о преступлениях массово опасной направленности внесли в Госдуму. Предлагается дополнить статью 31 Уголовного кодекса статьей 316.1 («Несообщение о преступлениях против жизни при отягчающих обстоятельствах»). Документ опубликован в электронной базе Думы. Наказанием по ней будет штраф в размере 100 тысяч рублей или доходов осужденного в период до 6 месяцев. Также возможно наказание в виде принудительных работ или лишения свободы сроком до года.
В эфире НСН бывший генпрокурор России Валентин Степанков рассказал, кого коснется новый законопроект и на ком лежит ответственность за его применение.
«Законодатель хочет подчеркнуть именно аспект тяжести совершаемых или готовящихся преступлений и установить за него особые меры уголовного преследования. Ответственность за такое должна существовать. Если речь идет об особо тяжких преступлениях, когда о них кому-нибудь известно, возможно соучастие. Скорее всего, человек уже погружен в суть дела, и следствию предстоит понять: знал человек о преступлении или же в чем-то участвовал» - отметил он.
Он также заявил, что основная проблема умалчивания информации о преступлениях заключается в недоверии граждан правоохранительным органам.
«Нам больше надо спрашивать с правоохранителей, как используется информация, которой они обладают, а не наказывать тех людей, которые об этом что-то знают. Люди не идут и не сообщают в полицию, потому что они не надеются, что найдут там поддержку или что их опасения воспримут всерьез. Отношение к полиции и правоохранительным органам в обществе оставляет желать лучшего. Это удручающая ситуация, когда люди не то что не доверяют правоохранительным органам, но и считают, что они сами совершают преступления. А сведений о преступных деяниях со стороны полиции, работников прокуратуры и органов ФСБ, к сожалению, достаточно» - заключил он.
Напомним, что в октябре 2018 года в Политехническом колледже Керчи произошли взрыв и стрельба, в ходе которых погибли 20 человек. Студент Владислав Росляков, совершивший массовое убийство, покончил с собой в библиотеке колледжа. В уголовном деле об этом убийстве сказано, что знакомые преступника, знавшие о его планах, могли предотвратить трагедию, обратившись в правоохранительные органы.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Полпред в УрФО шокирован арестом помощника за госизмену. Видео
- В Кремле признали перегибы в применении закона об оскорблении госсимволов
- Прагматично и без эмоций. В Кремле рассказали о разговоре Путина с Зеленским
- Вынесен приговор организаторам крушения «Сапсана» в 2017 году
- Зеленский зарегистрировал законопроект о люстрации Порошенко