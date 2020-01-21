Девушку в Петербурге убило током возле фонарного столба

Как сообщает пресс-служба петербургского управления Следственного комитета, тело нашли 20 января на проспекте Обуховской Обороны. Неподалеку находился оголенный провод, который вел к столбу освещения.

Ведомство выясняет картину гибели девушки. Возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 238 УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В сентябре прошлого года в Мордовии от удара током погибла 10-летняя школьница, которая взяла в руки телефон, заряжавшийся от сети. Еще живую девочку обнаружила ее мать, ребенка госпитализировали, однако она скончалась в больнице, сообщает «Свободная пресса».

