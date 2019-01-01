Происшествия

В Подмосковье от поражения током погиб юноша

31 мая21:59

Тело молодого человека, погибшего от поражения током, обнаружено на крыше электрички на станции «Нара» Киевского направления МЖД, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Полковник полиции: В зацеперы приходят из социальных сетей

На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции, сообщает Агентство «Москва».

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: flickr.com // sbolt1
ТЕГИ:Железнодорожный Транспорт