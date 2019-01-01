Происшествия
На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции, сообщает Агентство «Москва».
В Подмосковье от поражения током погиб юноша
31 мая21:59
Тело молодого человека, погибшего от поражения током, обнаружено на крыше электрички на станции «Нара» Киевского направления МЖД, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО.
На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции, сообщает Агентство «Москва».
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ФОТО: flickr.com // sbolt1