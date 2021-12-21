Девочка в Ленобласти несколько дней находилась в квартире с мертвой матерью

В поселке Каменка Выборгского района Ленинградской области четырехлетняя девочка несколько дней находилась в квартире с мертвой матерью. Об этом рассказали в пресс-службе регионального уполномоченного по правам ребенка Тамары Литвиновой.

Отмечается, что сейчас ребенок находится в больнице, с ней работает психолог. Ее состояние удовлетворительно.