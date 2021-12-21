Девочка в Ленобласти несколько дней находилась в квартире с мертвой матерью

В поселке Каменка Выборгского района Ленинградской области четырехлетняя девочка несколько дней находилась в квартире с мертвой матерью. Об этом рассказали в пресс-службе регионального уполномоченного по правам ребенка Тамары Литвиновой.

Отмечается, что сейчас ребенок находится в больнице, с ней работает психолог. Ее состояние удовлетворительно.

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Как сообщил общественный помощник районного детского омбудсмена, 18 декабря в диспетчерскую службу от неизвестного мужчины поступила информация о том, что женщина не отвечает на телефонные звонки. После чего сотрудники МЧС выехали на место, где и обнаружили испуганную девочку.

Прокуратура Ленобласти возбудила проверку по факту оставления ребенка без присмотра родителей.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:МатьСмертьРебенокКвартираЛенинградская Область
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