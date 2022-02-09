Девочка в Кировской области вылетел на дорогу на «ватрушке»
В Кировской области семилетняя девочка госпитализирована в результате того, что она выехала на дорогу на надувных санках («ватрушке») и попала под машину. Об этом рассказали в областном следственном управлении СК РФ.
По версии следствия, вечером 8 февраля в городе Малмыже автомобиль Hyundai Tucson совершил наезд на ребенка, после чего девочка получила перелом плечевой кости.
Сейчас следователи проводят доследственную проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего. После этого будет принято процессуальное решение.
В прокуратуре Кировской области рассказали, что по факту случившегося была проверена деятельность администрации Малмыжского городского поселения в рамках исполнения законодательства в сфере зимнего содержания улично-дорожной сети. Отмечается, что ведомство определило факт складирования и несвоевременного вывоза снега.
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