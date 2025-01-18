Девочка 14 лет и ее мать погибли при падении Mercedes в Обводный канал в Петербурге

Отмечается, что ребенка вытащили из воды уже без признаков жизни, а женщину успели довезти до больницы, однако она скончалась.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента погибла женщина, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По данным МЧС России, женщина не справилась с управлением, ее авто начало крутить и вынесло прямо в ограждение набережной.

