Девочка 14 лет и ее мать погибли при падении Mercedes в Обводный канал в Петербурге
18 января 202519:05
Девочка 14 лет и ее 37-летняя мать погибли при падении Mercedes в Обводный канал в Петербурге, сообщили в МВД.
Отмечается, что ребенка вытащили из воды уже без признаков жизни, а женщину успели довезти до больницы, однако она скончалась.
Ранее сообщалось, что в результате инцидента погибла женщина, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
По данным МЧС России, женщина не справилась с управлением, ее авто начало крутить и вынесло прямо в ограждение набережной.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru