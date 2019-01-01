Десятки пилотов остались без работы после расследования крушения Ан-148

Отмечается, что все пилоты, лишённые лицензии, изучали теорию в ЮУрГУ, а практике обучались в учебно-тренировочном центре «ЧелАвиа» и в «Челябинском лётном училище гражданской авиации» (ЧЛУГА). Данные структуры не имели права обучать лётчиков, так как не имели соответствующих сертификатов, лицензий и утвержденной Росавиацией программы подготовки. К такому выводу пришли суды по всей стране, отмечает Ura.ru. Иски лётчиков с обжалованием решения были отклонены.

Пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», направлявшийся в Орск, рухнул через несколько минут после взлета из аэропорта «Домодедово» 11 февраля 2018 года. На борту находился 71 человек, не выжил никто.

