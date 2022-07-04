Десятки мигрантов, пытавшиеся переправиться в Британию, задержаны во Франции

По данным местных СМИ, большинство задержанных - взрослые мужчины родом из африканских стран и Албании. Отмечается, что многие из них ранее получили предписания о необходимости покинуть Францию.

В течение 2020 года прошлого года из Франции в Британию нелегально перебрались 8,4 тыс. просителей убежища, в 2021 году этот показатель вырос до 28,5 тысяч. Британские власти ожидают очередной рекорд в 2022 году, в частности, из-за роста беженцев из Афганистана.

