Десятки мигрантов, пытавшиеся переправиться в Британию, задержаны во Франции

Полиция Франции задержала около 40 мигрантов, которые пытались перебраться на лодке через пролив Ла-Манш в Великобританию. Об этом сообщает ТАСС.

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По данным местных СМИ, большинство задержанных - взрослые мужчины родом из африканских стран и Албании. Отмечается, что многие из них ранее получили предписания о необходимости покинуть Францию.

В течение 2020 года прошлого года из Франции в Британию нелегально перебрались 8,4 тыс. просителей убежища, в 2021 году этот показатель вырос до 28,5 тысяч. Британские власти ожидают очередной рекорд в 2022 году, в частности, из-за роста беженцев из Афганистана.

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ФОТО: Pixabay.com / Grégory ROOSE
ТЕГИ:МигрантыФранция
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