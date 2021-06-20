Десятки человек эвакуировали в Новосибирске из-за горящего дома
Расселенный двухэтажный барак загорелся в ночь на 20 июня в Новосибирске, сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.
Дом загорелся на улице Грибоедова. Когда прибыли спасатели, пожар распространяется по всей площади дома, существовала угроза перехода огня на три соседних дома. Тушение осложняется порывами ветра. Всего из ближайших двух жилых домов был эвакуирован 81 человек. Пострадавших и погибших нет.
В настоящее время угроза соседним домам ликвидирована.
Напомним, днем ранее на территории Новосибирского металлургического завода им. А. Н. Кузьмина произошло возгорание покрышек, площадь пожара составляет 200 квадратных метров.
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