На юго-востоке Москвы начался сильный пожар
На металлобазе в районе Некрасовка на юго-востоке Москвы начался пожар, огонь охватил 1000 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Информация о пожаре в строении по адресу 2-я Вольская, дом 34 поступила в МЧС в 22:27. Сначала площадь возгорания составляла 120 квадратных метров. Отмечается, что огонь может распространиться, поэтому в экстренных службах намерены привлечь к ликвидации огня пожарный поезд.
По данным агентства, на базе также обнаружены посторонние люди, которые мешают работе пожарных. Сведений о пострадавших нет.
Источник агентства добавил, что пожар произошел на базе, где хранится различный металлолом и металлические бытовые приборы. На базе также хранится тара с маслом, которая может взорваться.
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