На юго-востоке Москвы начался сильный пожар

На металлобазе в районе Некрасовка на юго-востоке Москвы начался пожар, огонь охватил 1000 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Информация о пожаре в строении по адресу 2-я Вольская, дом 34 поступила в МЧС в 22:27. Сначала площадь возгорания составляла 120 квадратных метров. Отмечается, что огонь может распространиться, поэтому в экстренных службах намерены привлечь к ликвидации огня пожарный поезд.

По данным агентства, на базе также обнаружены посторонние люди, которые мешают работе пожарных. Сведений о пострадавших нет.

Источник агентства добавил, что пожар произошел на базе, где хранится различный металлолом и металлические бытовые приборы. На базе также хранится тара с маслом, которая может взорваться.

