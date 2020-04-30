Десятки чеченцев с битами устроили самосуд над мигрантами во Франции

Инцидент произошел в ночь на 25 апреля. Как сообщает Ouest-France, около 50 чеченцев, вооруженных битами и железными прутьями, устроили самосуд над группой африканцев. Причина побоища стало избиение мигрантами чеченского ребенка на местном футбольном поле.



После драки были задержаны три человека, пострадали двое мигрантов и сотрудники безопасности лагеря. Во избежание новых конфликтов сам центр размещения пришлось эвакуировать.



Несколько дней назад инцидент с уроженцами Чечни произошел в Ницце. Там местные наркоторговцы открыли огонь и ранили двоих молодых чеченцев.

