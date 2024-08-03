Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Красноярском крае

Автобус с туристами съехал в кювет в Красноярском крае, сообщили в Следственном комитете.

Пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Бурятии

В ведомстве уточнили, что в результате инцидента пострадали десять человек, в том числе двое несовершеннолетних.

Ранее четыре легковых автомобиля и грузовик столкнулись на трассе Новороссийск-Керчь в Краснодарском крае, один человек погиб, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПострадавшиеКрасноярский КрайДТП

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