Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Красноярском крае

В ведомстве уточнили, что в результате инцидента пострадали десять человек, в том числе двое несовершеннолетних.

Ранее четыре легковых автомобиля и грузовик столкнулись на трассе Новороссийск-Керчь в Краснодарском крае, один человек погиб, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».