Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Красноярском крае
3 августа 202416:03
Автобус с туристами съехал в кювет в Красноярском крае, сообщили в Следственном комитете.
В ведомстве уточнили, что в результате инцидента пострадали десять человек, в том числе двое несовершеннолетних.
Ранее четыре легковых автомобиля и грузовик столкнулись на трассе Новороссийск-Керчь в Краснодарском крае, один человек погиб, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru