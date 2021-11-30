Десять человек погибли в Перу при падении микроавтобуса с обрыва
30 ноября 202108:30
После падения микроавтобуса на северо-востоке Перу с обрыва погибли 10 человек, не менее семи человек пострадали. Об этом сообщает радиостанция RPP со ссылкой на пожарных.
Микроавтобус, согласно данным пожарных, упал с высоты 300 метров. Пострадавшие в тяжелом состоянии, их госпитализировали.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru