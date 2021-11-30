Десять человек погибли в Перу при падении микроавтобуса с обрыва

После падения микроавтобуса на северо-востоке Перу с обрыва погибли 10 человек, не менее семи человек пострадали. Об этом сообщает радиостанция RPP со ссылкой на пожарных.

В Мексике 19 человек погибли в ДТП с автобусом

Микроавтобус, согласно данным пожарных, упал с высоты 300 метров. Пострадавшие в тяжелом состоянии, их госпитализировали.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:АвтобусПеру
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры