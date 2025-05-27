Державшая рабов жительница Балашихи получила год и десять месяцев колонии

Жительницу подмосковной Балашихи Наталью Бутенко признали виновной в использовании рабского труда и насилии и приговорили к одному году и десяти месяцам лишения свободы. Отбывать наказание осужденная будет в колонии общего режима, сообщил корреспондент телеканала РЕН ТВ.

МВД: Восемь человек освободили из рабства в Новокузнецке

Гособвинение запросило для Бутенко шесть лет колонии. Суд установил, что пожилая женщина заманивала приезжих вместе с сообщинками, впоследствии отбирая документы и заставляя заниматься попрошайничеством. Пленников жестоко наказывали за любую провинность. Одному человеку, удерживаемому Бутенко, удалось освободиться, тайно попросив о помощи.

Ранее полиция освободила восемь человек, которых удерживали в рабстве в Новокузнецке. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
ТЕГИ:ПроисшествияМосковская ОбластьБалашихаСудПриговор

Горячие новости

Все новости

партнеры