Державшая рабов жительница Балашихи получила год и десять месяцев колонии

Гособвинение запросило для Бутенко шесть лет колонии. Суд установил, что пожилая женщина заманивала приезжих вместе с сообщинками, впоследствии отбирая документы и заставляя заниматься попрошайничеством. Пленников жестоко наказывали за любую провинность. Одному человеку, удерживаемому Бутенко, удалось освободиться, тайно попросив о помощи.

Ранее полиция освободила восемь человек, которых удерживали в рабстве в Новокузнецке. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

