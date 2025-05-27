Державшая рабов жительница Балашихи получила год и десять месяцев колонии
Жительницу подмосковной Балашихи Наталью Бутенко признали виновной в использовании рабского труда и насилии и приговорили к одному году и десяти месяцам лишения свободы. Отбывать наказание осужденная будет в колонии общего режима, сообщил корреспондент телеканала РЕН ТВ.
Гособвинение запросило для Бутенко шесть лет колонии. Суд установил, что пожилая женщина заманивала приезжих вместе с сообщинками, впоследствии отбирая документы и заставляя заниматься попрошайничеством. Пленников жестоко наказывали за любую провинность. Одному человеку, удерживаемому Бутенко, удалось освободиться, тайно попросив о помощи.
Ранее полиция освободила восемь человек, которых удерживали в рабстве в Новокузнецке. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru