«Газпром» потерял лидерство в списке самых привлекательных работодателей

«Газпром» потерял лидерство в перечне самых привлекательных работодателей. IT-компании Google и «Яндекс» обошли в рейтинге сырьевые корпорации и госструктуры.

Список составило агентство Universum, специализирующееся на брендинге работодателей. Об этом пишет РБК.

«Газпром» занимал первую строчку рейтинга последние 2 года. Однако в этот раз корпорация оказалась третей в списке, она уступила лидерство «Яндексу». Google поднялся на второе место. Четвёртая позиция у дочерней компании «Газпрома» — «Газпром нефти». На пятом месте — Mail.ru Group (на момент исследования IT-компания называлась именно так, однако 12 октября объявила о ребрендинге и смене названия на VK).

В топ-10 самых привлекательных работодателей в сфере бизнеса и коммерции также попали Microsoft, BMW Group, IКЕА, «Росатом» и Сбербанк.

Сотрудникам «Газпрома» повысят зарплаты

Ранее стало известно, что «Газпром» и Роскосмос запустят завод по производству спутников - зондов Земли в 2022 году. Об этом сообщил замглавы «Газпрома» Виталий Маркелов. По его словам, данное направление сегодня является приоритетным и перспективным.



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Фото: stavkraygaz.ru
ТЕГИ:Газпром
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