«Газпром» потерял лидерство в списке самых привлекательных работодателей

«Газпром» потерял лидерство в перечне самых привлекательных работодателей. IT-компании Google и «Яндекс» обошли в рейтинге сырьевые корпорации и госструктуры.

Список составило агентство Universum, специализирующееся на брендинге работодателей. Об этом пишет РБК.

«Газпром» занимал первую строчку рейтинга последние 2 года. Однако в этот раз корпорация оказалась третей в списке, она уступила лидерство «Яндексу». Google поднялся на второе место. Четвёртая позиция у дочерней компании «Газпрома» — «Газпром нефти». На пятом месте — Mail.ru Group (на момент исследования IT-компания называлась именно так, однако 12 октября объявила о ребрендинге и смене названия на VK).

В топ-10 самых привлекательных работодателей в сфере бизнеса и коммерции также попали Microsoft, BMW Group, IКЕА, «Росатом» и Сбербанк.