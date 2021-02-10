Более 100 человек эвакуировали из горящей школы в Горно-Алтайске
Специалисты экстренных служб эвакуировали более 100 человек из горящей вечерней школы в Горно-Алтайске. Пожарным удалось локализовать пожар в деревянном здании площадью 200 квадратных метров, передает пресс-служба МЧС России.
Возгорание произошло по адресу Бориса Головина, 6. Спасатели эвакуировали 80 несовершеннолетних. По предварительным данным пострадавших нет.
Отмечается, что в локализации пожара участвовали 24 человека и шесть единиц техники. Сейчас угрозы распространения огня нет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru