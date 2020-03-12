Депздрав столицы: Умерший в Коммунарке пациент не болел коронавирусом

В департаменте здравоохранения Москвы заявили, что скончавшийся в медцентре в Коммунарке мужчина не был заражен коронавирусом. Соответствующее заявление сделала пресс-служба ведомства.

В департаменте отметили, что были проведены лабораторные исследования на коронавирус у скончавшегося мужчины, которые дали отрицательный результат.

По данным департамента, 75-летний пациент был доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии и скончался от кровоизлияния в надпочечники на фоне обострения хронических заболеваний, в частности, рака поджелудочной железы и гепатита. Результаты обследования не зафиксировали у мужчины патологических изменений в легких, которые наблюдаются при заражении коронавирусом.

Ранее сегодня стало известно, что число инфицированных новым коронавирусом в Российской Федерации за последние сутки увеличилось на шесть человек. Четыре случая зафиксированы в Москве, по одному в Калининграде и Краснодарском крае.

