Депздрав: более 4 тысяч москвичей пришли сдать кровь для пострадавших в теракте
23 марта более 4 тысяч жителей Москвы пришли к донорским центрам, чтобы сдать кровь и помочь пострадавшим при теракте в «Крокус сити холл», сообщает в Telegram столичный департамент здравоохранения.
Там назвали это беспрецедентным количеством. В течение дня на каждом донорском пункте для людей организовали раздачу воды и теплого чая.
Центр крови имени О.К. Гаврилова вновь откроется в 8 утра 24 марта.
Ранее президент России Владимир Путин в связи с терактом в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» поблагодарил врачей, которые спасают жизни пострадавшим, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депздрав: более 4 тысяч москвичей пришли сдать кровь для пострадавших в теракте
- Владелец «Крокус Сити Холла» Агаларов прокомментировал теракт
- Бурдж-Халифа окрасилась цветами российского флага
- Светлаков: Баррикадировали входы в коридор диванами
- Захарова заявила, что из всех глав государств только Зеленский обвинил Россию в теракте
- Один человек погиб в результате массированной атаки ВСУ на Севастополь
- Воробьев: За сутки спасатели из-под завалов достали 133 тела
- МХТ имени Чехова перенес церемонию вручения премии театра
- Тимати выразил соболезнования родным и близким погибших при теракте в «Крокусе»
- МЧС: Открытое горение в «Крокусе» ликвидировано
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru