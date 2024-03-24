Депздрав: более 4 тысяч москвичей пришли сдать кровь для пострадавших в теракте

23 марта более 4 тысяч жителей Москвы пришли к донорским центрам, чтобы сдать кровь и помочь пострадавшим при теракте в «Крокус сити холл», сообщает в Telegram столичный департамент здравоохранения.

Там назвали это беспрецедентным количеством. В течение дня на каждом донорском пункте для людей организовали раздачу воды и теплого чая.

Центр крови имени О.К. Гаврилова вновь откроется в 8 утра 24 марта.

Ранее президент России Владимир Путин в связи с терактом в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» поблагодарил врачей, которые спасают жизни пострадавшим, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

