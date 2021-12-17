СМИ: Экс-владелицу компании «Русский продукт» задержали за взятку следователю

В Москве задержана бывшая владелица компании «Русский продукт» и банка БКФ Ольга Миримская. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Как отмечается, вопрос об аресте предпринимательницы, некогда входившей в список Forbes, рассмотрит Басманный суд Москвы в пятницу 17 декабря. По данным «Известий», она является фигуранткой уголовного дела о даче взятки.

Вместе с ней задержан следователь, который в 2017 году вел дело, где бизнесвумен была потерпевшей. Он подозревается в получении от неё взятки автомобилями.

Ранее депутат Мосгордумы Митрохин сообщил о своем задержании по подозрению в нарушении общественного порядка.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:РасследованияВзяткаПредпринимательствоЗадержание
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры