Депутат Заксобрания Петербурга Коваль арестован на 2 месяца

Депутат Законодательного собрания Петербурга Роман Коваль арестован судом на 2 месяца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.

Уточняется, что Коваль просил назначить домашний арест, однако суд предусмотрел заключение под стражу до 30 сентября.

Накануне сообщалось о задержании Коваля и его помощника Андрея Гишина. Следователи утверждают, что с 2018 по 2020 год Коваль получил от бизнесмена при помощи своего помощника Гришина сумму в 15 млн рублей (в форме денег и автомобиля). Согласно следствию, в обмен на это депутат способствовал выделению бюджетных средств учреждения города, с которыми потом фирма бизнесмена заключала госконтракты.

В пресс-службе объединенных судов отметили, что Коваль вины не признает.

