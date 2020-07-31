Депутат Заксобрания Петербурга Коваль арестован на 2 месяца
Депутат Законодательного собрания Петербурга Роман Коваль арестован судом на 2 месяца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.
Уточняется, что Коваль просил назначить домашний арест, однако суд предусмотрел заключение под стражу до 30 сентября.
Накануне сообщалось о задержании Коваля и его помощника Андрея Гишина. Следователи утверждают, что с 2018 по 2020 год Коваль получил от бизнесмена при помощи своего помощника Гришина сумму в 15 млн рублей (в форме денег и автомобиля). Согласно следствию, в обмен на это депутат способствовал выделению бюджетных средств учреждения города, с которыми потом фирма бизнесмена заключала госконтракты.
В пресс-службе объединенных судов отметили, что Коваль вины не признает.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
840 тыс.+5 482 / сут.
Умерли
13 963+161 / сут.
Выздоровели
638 тыс.+8 755 / сут.
- После ДТП с девятью погибшими в Крыму задержан организатор перевозки
- В ВОЗ заявили о рекордном росте заражений коронавирусом за сутки
- Россия открывает границу с Абхазией с 1 августа
- Умер режиссер Алан Паркер
- Apple стала самой дорогой компанией в мире
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru