В Петербурге задержали депутата Заксобрания по подозрению во взятке 15 млн рублей

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Роман Коваль задержан по подозрению в получению взятки размером более 15 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК РФ.

Отмечается, что по этому же делу задержан помощник депутата Андрей Гришин.

Следователи утверждают, что с 2018 по 2020 год сумму в 15 млн рублей (в форме денег и автомобиля) Коваль получил от бизнесмена при помощи своего помощника Гришина. Согласно следствию, в обмен на это депутат способствовал выделению бюджетных средств учреждения города, с которыми потом фирма бизнесмена заключала госконтракты.

Депутата и помощника задержали с поличным при очередном получении взятки 30 июля. Возбуждены уголовные дела.

