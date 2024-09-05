Депутат Ярославской облдумы врезалась в автобус

По данным полиции, инцидент произошёл в Рыбинске на пересечении улиц Луначарского и Карякинской, где водитель внедорожника Tank не уступил дорогу автобусу ПАЗ. После столкновения транспортные средства съехали с дороги.

В результате аварии в медучреждения были доставлены восемь человек: оба водителя и шесть пассажиров автобуса.

В Ярославской областной думе подтвердили РБК, что за рулём внедорожника находилась именно Степанова.

Ранее заместитель министра промышленности и энергетики Алтайского края Владимир Локтюшов погиб в ДТП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

