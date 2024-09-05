Депутат Ярославской облдумы врезалась в автобус
Депутат Ярославской областной думы Марина Степанова попала в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.
По данным полиции, инцидент произошёл в Рыбинске на пересечении улиц Луначарского и Карякинской, где водитель внедорожника Tank не уступил дорогу автобусу ПАЗ. После столкновения транспортные средства съехали с дороги.
В результате аварии в медучреждения были доставлены восемь человек: оба водителя и шесть пассажиров автобуса.
В Ярославской областной думе подтвердили РБК, что за рулём внедорожника находилась именно Степанова.
Ранее заместитель министра промышленности и энергетики Алтайского края Владимир Локтюшов погиб в ДТП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Чехия готова заменить транзит газа, если Украина прекратит поставки из России
- Зеленский призвал к участию России во втором саммите по Украине
- Вице-премьер Сербии заявил об отвращении к Евросоюзу
- СМИ: Шольц и Зеленский проведут личную встречу в Германии в пятницу
- Московский зоопарк с 6 сентября изменит режим работы
- Обвиняемый экс-замглавы МЧС Барышев задекларировал землю и несколько квартир
- Депутат Ярославской облдумы врезалась в автобус
- В США политологу Дмитрию Саймсу и его супруге грозит по 60 лет лишения свободы
- Дорожную яму в Орловской области заделали кабачками
- Рок-мюзикл по песням группы «Чайф» поставят в Екатеринбурге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru