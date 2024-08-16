СМИ: В ДТП в Челябинске пострадал депутат заксобрания региона Клеутин
Автомобили JAC и Renault Kaptur столкнулись на проспекте Ленина в Челябинске, травмы получили пять человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции города.
Авария произошла накануне в 19:50 (17:50 мск).
«По предварительным данным, произошло столкновение автомобилей JAC и Renault Kaptur под управлением водителей 1983 и 1984 годов рождения», — отметили правоохранители.
В результате инцидента пострадали женщина-водитель Renault Kaptur, находившийся за рулем JAC мужчина и три его пассажира.
Как сообщают СМИ, в ДТП пострадал депутат регионального законодательного собрания Дмитрий Клеутин, который находился в JAC. Пресс-служба органа власти не смогла уточнить, получил ли парламентарий травмы в результате аварии.
Ранее на трассе в Анапе перевернулся микроавтобус Volkswagen Transporter, за помощью медиков обратились семь человек, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru