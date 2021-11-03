Дело Рашкина о незаконной охоте передали в СК
Дело о незаконной охоте, к которой может быть причастен депутат от КПРФ Валерий Рашкин, было передано в Центральный аппарат СК. Об этом сообщили в ведомстве.
Отмечается, что рядом с местом разделки туши лося были найдены два чехла от охотничьего оружия, в одном из них был обнаружен карабин, в другом – патроны, а также охотничий билет на имя депутата.
Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что на данный момент продолжается допрос свидетелей.
Ранее бывший вице-спикер Госдумы Владимир Рыжков сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что, если будет доказан факт браконьерства, Рашкину может грозить не только лишение депутатского мандата, но и уголовное наказание.
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