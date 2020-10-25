Депутата Петрова убили под Выборгом перед его отъездом за границу

Следственный комитет считает, что преступление носит заказной характер. Возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин лично контролирует расследование по делу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СК России по Ленинградской области по факту убийства по найму депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова», - пояснила Петренко.

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели двор коттеджа убитого Петрова в поселке Великое Ленинградской области и его кабинет. Видео осмотра территории опубликовал СК РФ. Также в Сеть было выложено видео с позиции киллера. С противоположного от дома Петрова берегу открывался хороший обзор территории коттеджа.

Бизнесмен и депутат Александр Петров мог быть убит профессионалом, считают следователи, сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Известно, что через два дня Петров должен был участвовать в судебном заседании по уголовному делу главы администрации Выборга Геннадия Орлова, обвиняемого в хищении 700 млн рублей, предназначенных на капремонт домов.

Также родственники и подчиненные Петрова сообщили следователям о планируемом отъезде бизнесмена за границу. Поэтому Петров продавал собственность – дома и компании.

По версии следствия, убийцей мог быть экс-сотрудник спецслужб, который сумел уничтожить Петрова из снайперской винтовки с большого расстояния. Киллер, предположительно, выслеживал жертву около 6-8 часов, выбирая подходящее время для стрельбы.

Напомним, Александр Петров был совладельцем ПАО «Выборгский судостроительный завод» и ООО «Выборгская топливная компания, его сын Виталий стал первым российским пилотом «Формулы-1».

