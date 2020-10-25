СК разместил видео с места убийства бизнесмена Петрова в Ленобласти

На видео сотрудники правоохранительных органов осматривают двор коттеджа убитого Петрова в поселке Великое Лининградской области. Территория обнесена оградительными лентами. Во дворе несколько человек в форме сотрудников правоохранительных органов и в штатском.

Напомним, 61-летний Петров погиб в коттедже под Выборгом 24 октября. По уточненной информации, убийство произошло около 18:00. Снайпер выстрелил в депутата с противоположного берега реки, когда тот находился во дворе дома, отмечает Газета.ru.

Следственный комитет считает, что преступление носит заказной характер. Возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК.

Погибший депутат и бизнесмен Александр Петров являлся совладельцем «Выборгского судостроительного завода», «Выборгской топливной компании» и еще 45 коммерческих компаний и предприятий Ленинградской области.

