СК разместил видео с места убийства бизнесмена Петрова в Ленобласти
Следственный комитет опубликовал видеоматериал осмотра места убийства бизнесмена и депутата Выборга Александра Петрова. Материал размещена на You-Tube-канале СК РФ.
На видео сотрудники правоохранительных органов осматривают двор коттеджа убитого Петрова в поселке Великое Лининградской области. Территория обнесена оградительными лентами. Во дворе несколько человек в форме сотрудников правоохранительных органов и в штатском.
Напомним, 61-летний Петров погиб в коттедже под Выборгом 24 октября. По уточненной информации, убийство произошло около 18:00. Снайпер выстрелил в депутата с противоположного берега реки, когда тот находился во дворе дома, отмечает Газета.ru.
Следственный комитет считает, что преступление носит заказной характер. Возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК.
Погибший депутат и бизнесмен Александр Петров являлся совладельцем «Выборгского судостроительного завода», «Выборгской топливной компании» и еще 45 коммерческих компаний и предприятий Ленинградской области.
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