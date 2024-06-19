Депутат Останина призвала защищать общество от вернувшихся с СВО осужденных
Ранее судимым участникам СВО, которые вернулись к мирной жизни, нужно помочь в социализации, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
Ранее в городе Топки Кемеровской области задержали подозреваемого в жестоком убийстве 12-летней девочки. По данным местных СМИ, им является многократно судимый мужчина, который вышел из колонии для участия в военной операции и успел вернуться из зоны СВО. Останина предположила, что подобные события участятся. Нина Останина заявила, что подобных преступлений с участием военных «будет еще больше», поскольку они не социализированы.
«Этих преступлений будет еще больше. Люди, которые покидают места лишения свободы для участия в спецоперации, будут возвращаться будут со спецоперации. Сначала они чувствовали себя преступниками, виновниками, а теперь они герои», - сказала она в интервью «Газете.Ru».
По словам депутата, правоохранительные органы должны контролировать подобных людей и помогать им в социализации.
Ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону начал рассматривать уголовное дело рядового Александра Ткаченко. Его обвиняют в покушении на жизнь двух сослуживцев, самовольном оставлении места службы и незаконном приобретении и хранении наркотических веществ, напоминает «Радиоточка НСН».
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