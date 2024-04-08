Депутат Останина назвала неуместными угрозы арестами для жителей Орска
Заявления прокуратуры Оренбургской области о запрете массовых акций на фоне прорыва дамбы в Орске неуместны, заявила депутат Госдумы Нина Останина.
«Проблемы у тех домохозяйств, где есть домашние животные. Подтопило, сена нет, кормить нечем. Вот подошли и плачут здесь. За 4 дня никто не приехал (к ним). Какая тут прокуратура? С людьми говорить надо», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».
По словам Останиной, если подтвердится, что региональная прокуратура допускает предостережения от участия в массовых акциях, со специалистами следует провести беседу, поскольку силовые методы в данной ситуации недопустимы.
Ранее прокуратура Оренбургской области заявила о недопустимости нарушения закона на фоне распространения информации об организации массовой акции в соцсетях.
Депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил в эфире «Говорит Москва», что россиянам, пострадавшим от паводков, требуется «самая серьезная» помощь. По его словам, необходимо вводить страхование жилья от природных катаклизмов, чтобы страховые компании выплачивали компенсацию в полном объеме, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru