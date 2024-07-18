Депутат Матвеев заявил, что подвергся нападению в Самаре

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев сообщил в своем Telegram-канале, что подвергся нападению со стороны неизвестных, в результате чего ему разбили голову.

Парламентарий сообщил, что стал свидетелем конфликта между мигрантами и местными жителями и попытался вмешаться. Инцидент, по его словам, произошел в Кировском районе Самары. Нападавших было трое. На опубликованном видео видно, как депутат выходит из автомобиля и подходит к группе молодых людей, призывая их прекратить конфликт.