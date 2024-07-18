Депутат Матвеев заявил, что подвергся нападению в Самаре

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев сообщил в своем Telegram-канале, что подвергся нападению со стороны неизвестных, в результате чего ему разбили голову.

Парламентарий сообщил, что стал свидетелем конфликта между мигрантами и местными жителями и попытался вмешаться. Инцидент, по его словам, произошел в Кировском районе Самары. Нападавших было трое. На опубликованном видео видно, как депутат выходит из автомобиля и подходит к группе молодых людей, призывая их прекратить конфликт.

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Затем камера теряет фокус, слышен звук разбитого стекла, и депутат, схватившись за окровавленную голову, наблюдает, как нападавшие уходят с места происшествия.

Однако скрыться им не удалось: депутат вместе с другими людьми догнал одного из обидчиков, забрал у него паспорт и снял это на видео. Молодой человек возмущенно заявил, что это его документ, на что депутат ответил, что паспорт будет передан в полицию, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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