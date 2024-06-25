Депутат Гусев призвал глав Севастополя и Кубани закрыть пляжи вблизи военных объектов

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил губернаторам Севастополя Михаилу Развожаеву и Краснодарского края Вениамину Кондратьеву закрыть для посетителей пляжи и другие места массового скопления людей, которые расположены недалеко от военных объектов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо парламентария.

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Из обращения депутата следует, что подобная мера позволит обезопасить людей в случае новых атак со стороны ВСУ. При этом Гусев также отметил, что реализация решения приведет к финансовым потерям представителей бизнеса.

ВСУ атаковали Севастополь 23 июня в 12:15 по московскому времени, сообщило Минобороны России. Для ударов украинские войска использовали пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями.

Российским военным удалось сбить четыре ракеты, но один снаряд отклонился от траектории и взорвался над городским пляжем. Погибли пять человек, пострадали свыше 150, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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