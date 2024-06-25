Депутат Гусев призвал глав Севастополя и Кубани закрыть пляжи вблизи военных объектов
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил губернаторам Севастополя Михаилу Развожаеву и Краснодарского края Вениамину Кондратьеву закрыть для посетителей пляжи и другие места массового скопления людей, которые расположены недалеко от военных объектов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо парламентария.
Из обращения депутата следует, что подобная мера позволит обезопасить людей в случае новых атак со стороны ВСУ. При этом Гусев также отметил, что реализация решения приведет к финансовым потерям представителей бизнеса.
ВСУ атаковали Севастополь 23 июня в 12:15 по московскому времени, сообщило Минобороны России. Для ударов украинские войска использовали пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями.
Российским военным удалось сбить четыре ракеты, но один снаряд отклонился от траектории и взорвался над городским пляжем. Погибли пять человек, пострадали свыше 150, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru