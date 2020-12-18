Депутат Госдумы от КПРФ Валентин Шурчанов умер от коронавируса
Депутат Госдумы от КПРФи Валентин Шурчанов скончался на 74-м году жизни, сообщает РИА Новости.
Глава думского комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов, также член КПРФ, рассказал, что причиной смерти Шурчанова стал COVID-19.
По его словам, Шурчанов всегда был добрым, душевным и деликатным человеком, который «никогда не жаловался».
Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что с начала пандемии коронавирусом переболели 144 депутата, при этом пять парламентариев повторно заразились COVID-19.
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