Депутат Госдумы от КПРФ Валентин Шурчанов умер от коронавируса

Депутат Госдумы от КПРФи Валентин Шурчанов скончался на 74-м году жизни, сообщает РИА Новости.

Глава думского комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов, также член КПРФ, рассказал, что причиной смерти Шурчанова стал COVID-19.

По его словам, Шурчанов всегда был добрым, душевным и деликатным человеком, который «никогда не жаловался».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что с начала пандемии коронавирусом переболели 144 депутата, при этом пять парламентариев повторно заразились COVID-19.