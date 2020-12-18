Депутат Госдумы от КПРФ Валентин Шурчанов умер от коронавируса

Депутат Госдумы от КПРФи Валентин Шурчанов скончался на 74-м году жизни, сообщает РИА Новости.

Глава думского комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов, также член КПРФ, рассказал, что причиной смерти Шурчанова стал COVID-19.

По его словам, Шурчанов всегда был добрым, душевным и деликатным человеком, который «никогда не жаловался».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что с начала пандемии коронавирусом переболели 144 депутата, при этом пять парламентариев повторно заразились COVID-19.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусДепутатыГосдумаКПРФ
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