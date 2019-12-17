Единороссы займутся ситуацией с обвиняемым в убийстве депутатом

Комиссия генерального совета «Единой России» отправится в Переславль-Залесский, чтобы на месте изучить ситуацию с задержанием по подозрению в убийстве депутата городской думы Владимира Корнилова. Об этом сообщил заместитель секретаря генсовета партии, депутат Госдумы Александр Хинштейн, передает ТАСС.

Он назвал беспрецедентным событием задержание депутата по такому подозрению. По словам Хинштейна, партия с подобным столкнулась впервые. Корнилов возглавляет фракцию «Единая Россия» в городской думе Переславля-Залесского. Земсекретаря генсовета подчеркнул, что все формальности в данном случае будут соблюдены – Корнилова освободят от должности, исключат из партии и лишат мандата.

Однако необходимо также подробно разобраться в причинах произошедшего, подчеркнул Хинштейн. В частности, по его словам, нужно будет понять, как такой человек вообще мог возглавить фракцию, кто его рекомендовал к избранию. При этом он подчеркнул, что вопросов о возможной невиновности Корнилова у партии не возникает - доказательства подтверждают его ответственность за содеянное.

