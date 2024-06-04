Дептранс заявил об отсутствии пострадавших после стрельбы по автобусу в Москве
В результате стрельбы по автобусу в Москве пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.
В ведомстве отметили, что повреждены лишь остекления транспортного средства.
В столичном ГУ МВД ранее рассказали, что задержали мужчину, который произвел выстрелы из пневматического оружия из окна своей квартиры на северо-востоке Москвы. При задержании была изъята пневматическая винтовка. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Подозреваемому грозит до семи лет заключения.
4 июня неизвестный мужчина из пневматического оружия произвел выстрелы в сторону автобусной остановки, где в этот момент находился автобус с пассажирами, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru