Дептранс заявил об отсутствии пострадавших после стрельбы по автобусу в Москве

В столичном ГУ МВД ранее рассказали, что задержали мужчину, который произвел выстрелы из пневматического оружия из окна своей квартиры на северо-востоке Москвы. При задержании была изъята пневматическая винтовка. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Подозреваемому грозит до семи лет заключения.

4 июня неизвестный мужчина из пневматического оружия произвел выстрелы в сторону автобусной остановки, где в этот момент находился автобус с пассажирами, передает «Радиоточка НСН».

