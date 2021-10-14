Дептранс Москвы: сбившая ребенка блогер имела десятки штрафов
Блогер Ирина Ледник, сбившая на своем Bentley ребенка на пешеходном переходе, ранее получила десятки штрафов за превышение скорости. Об этом написал департамент транспорта Москвы в своём Telegram-канале.
«У водителя Бентли несколько десятков штрафов за существенное превышение скорости в этом году. Такое поведение недопустимо», - заявили в департаменте. В ведомстве также призвали к серьезному наказанию виновника ДТП, чтобы избежать «подобных страшных инцидентов» в будущем.
ДТП произошло во вторник, 12 октября на западе столицы. Люксовый автомобиль Bentley сбил 11-летнего мальчика, который на самокате пересекал улицу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшего госпитализировали с сотрясением мозга и другими травмами. По факту аварии проводится проверка.
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