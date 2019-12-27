День траура объявлен в Казахстане после авиакатастрофы
День общенационального траура объявлен завтра в Казахстане по жертвам авиакатастрофы под Алма-Атой. Постановление подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев, передаёт RT.
Сегодня утром самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air упал сразу после взлёта из аэропорта АЛма-ты в Нурсултан. Машина пробила бетонный забор и врезалась в двухэтажное недостроенное здание.
Всего на борту было 95 пассажиров и 5 челнов экипажа. По последним официальным данным, погибли 15 человек. Об этом сообщил начальник управления общественного здравоохранения города Тлеухан Абильдаев, передает РИА ФАН.
При этом в списке выживших, который опубликовала администрация аэропорта, значатся только 60 имён. Граждан России на борту не было.
Среди погибших, по информации комитета по ЧС МВД Казахстана, значится капитан воздушного судна, передает Газета.ру.
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