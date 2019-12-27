День траура объявлен в Казахстане после авиакатастрофы

Всего на борту было 95 пассажиров и 5 челнов экипажа. По последним официальным данным, погибли 15 человек. Об этом сообщил начальник управления общественного здравоохранения города Тлеухан Абильдаев, передает РИА ФАН.

При этом в списке выживших, который опубликовала администрация аэропорта, значатся только 60 имён. Граждан России на борту не было.

Среди погибших, по информации комитета по ЧС МВД Казахстана, значится капитан воздушного судна, передает Газета.ру.

