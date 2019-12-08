Воскресенье, 8 декабря, объявлено днем траура на Украине в память о жертвах пожара в одесском колледже. О таком решении сообщил президент страны Владимир Зеленский. Указ главы государства был опубликован на сайте украинского лидера.

Глaвa госудaрствa рaспорядился отменить все рaзвлекaтельно-концертные мероприятия и внести изменения в прогрaммы теле- и рaдиопередaч. Тaкже в воскресенье нa всей территории стрaны будет приспущен госудaрственный флaг нa здaниях оргaнов влaсти.

Ранее в Одессе днями траура были объявлены 5 и 6 декабря.

Напомним, что пожар в здании колледжа в Одессе разгорелся утром 4 декабря. В результате случившегося погибли восемь человек, более 30 пострадали.

Ранее НСН сообщала, что огонь распространился на площади в 1000 квадратных метров, в здании проведена эвакуация. В свою очередь в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям предупредили, что существует угроза обрушения конструкций.

