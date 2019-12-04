При пожаре в одесском колледже пострадали 9 человек

В среду, 4 декабря, произошел пожар в учебном корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. По последним данным, огонь распространился на площади в 1000 квадратных метров, в здании проведена эвакуация.

По данным RT, в результате инцидента пострадали не менее девяти человек. В свою очередь в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям предупредили, что существует угроза обрушения конструкций.

Тем временем РИА Новости сообщает, что в результате пожара пострадали 12 человек, из них четверо – пожарные. Тушение возгорания продолжается.

