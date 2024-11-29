Дело возбудили в Татарстане из-за смерти ученика после урока физкультуры
Уголовное дело возбуждено в Татарстане по факту смерти ученика после урока физкультуры. Информация об этом появилась на сайте республиканского управления Следственного комитета.
Трагедия произошла в политехническом техникуме Альметьевска. Учащегося госпитализировали после того, как ему стало плохо по окончании занятий по физкультуре. Несмотря на усилия врачей подросток через некоторое время умер.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», уголовное дело открыто по статье о причинении смерти по неосторожности. Следствие назначило судебно-медицинскую экспертизу для выяснения причин кончины мальчика.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru