Дело сбитого мальчика с алкоголем в крови передано в особый отдел СК

Дело мальчика, сбитого автомобилем в Кировской области, в крови которого нашли алкоголь, передано в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета по региону. Как сообщает РИА Новости, будут назначены повторные экспертизы и проведены другие необходимые следственные действия.

Ранее ход расследования этого дела поставил на особый контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Шестилетний мальчик погиб под колёсами машины в июле. Она сбила ребёнка, когда он на велосипеде ехал по просёлочной дороге. Автомобилем управлял сотрудник МВД.