Дело сбитого мальчика с алкоголем в крови передано в особый отдел СК
Дело мальчика, сбитого автомобилем в Кировской области, в крови которого нашли алкоголь, передано в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета по региону. Как сообщает РИА Новости, будут назначены повторные экспертизы и проведены другие необходимые следственные действия.
Ранее ход расследования этого дела поставил на особый контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Шестилетний мальчик погиб под колёсами машины в июле. Она сбила ребёнка, когда он на велосипеде ехал по просёлочной дороге. Автомобилем управлял сотрудник МВД.
Накануне появились сообщения, что в крови погибшего якобы выявлено 0,51 промилле алкоголя. Результаты экспертизы вызвали недоверие у родных мальчика.
Между тем, как отмечают argumenti.ru, в пресс-службе МВД утверждают, что майор полиции, находившийся за рулём, не мог предотвратить аварию.
Полицейский в момент ДТП находился в очередном отпуске.
Он ехал на личном автомобиле по главной дороге села без нарушений правил дорожного движения. Мальчик на велосипеде неожиданно выехал на одном из перекрестков со второстепенной дороги.
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