Дело сбитого мальчика с алкоголем в крови передано в особый отдел СК

16 октября 201911:29

Дело мальчика, сбитого автомобилем в Кировской области, в крови которого нашли алкоголь, передано в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета по региону. Как сообщает РИА Новости, будут назначены повторные экспертизы и проведены другие необходимые следственные действия.

Ранее ход расследования этого дела поставил на особый контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Шестилетний мальчик погиб под колёсами машины в июле. Она сбила ребёнка, когда он на велосипеде ехал по просёлочной дороге. Автомобилем управлял сотрудник МВД.

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Накануне появились сообщения, что в крови погибшего якобы выявлено 0,51 промилле алкоголя. Результаты экспертизы вызвали недоверие у родных мальчика.

Между тем, как отмечают argumenti.ru, в пресс-службе МВД утверждают, что майор полиции, находившийся за рулём, не мог предотвратить аварию.

Полицейский в момент ДТП находился в очередном отпуске.

Он ехал на личном автомобиле по главной дороге села без нарушений правил дорожного движения. Мальчик на велосипеде неожиданно выехал на одном из перекрестков со второстепенной дороги.

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