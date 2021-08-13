Антитеррористический комитет объявил поиск причастных к взрыву автоубса в Воронеже
Следователи и оперативники ищут причастных к взрыву автобуса в Воронеже, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета. При координации оперативного штаба НАК устанавливаются все обстоятельства ЧП, говорится в сообщении.
Специалисты-взрывотехники ФСБ и криминалисты Следственного комитета РФ изучают материалы, изъятые с места происшествия. Ранее появились сообщения, что следов взрывчатки в автобусе по горячим следам не обнаружено.
Взрыв в рейсовом автобусе с пассажирами в Воронеже произошёл накануне вечером на остановке. По последним данным, погибли два человека, 17 ранены. Пока дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Автобус, в котором произошел взрыв, был технически исправен, заявили ТАСС в транспортной компании, которой он принадлежал. Там уточнили, что это дизельный автобус, на газ такие переходить не могут.
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