Дело о серии отравлений теперь у Следкома

Уголовное дело о серии отравлений и краж в центре Москвы передано из полиции в Главное следственное управление Следкома по столице, сообщила ТАСС старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

Установлено более 10 пострадавших от действий задержанного. Кроме того, предстоит проверить информацию о возможном совершении 26-летним Муратом Сабановым преступлений против половой неприкосновенности в отношении двух несовершеннолетних.

