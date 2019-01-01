Происшествия
Установлено более 10 пострадавших от действий задержанного. Кроме того, предстоит проверить информацию о возможном совершении 26-летним Муратом Сабановым преступлений против половой неприкосновенности в отношении двух несовершеннолетних.
Дело о серии отравлений теперь у Следкома
26 июня21:07
Уголовное дело о серии отравлений и краж в центре Москвы передано из полиции в Главное следственное управление Следкома по столице, сообщила ТАСС старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.
Установлено более 10 пострадавших от действий задержанного. Кроме того, предстоит проверить информацию о возможном совершении 26-летним Муратом Сабановым преступлений против половой неприкосновенности в отношении двух несовершеннолетних.
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