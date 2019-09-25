Дело на сто миллионов. Главный фигурант – генерал-майор МВД

Высокопоставленному представителю руководства МВД России предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Речь идет о генерал-майоре Александре Мельникове – в министерстве он занимает пост первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ. Он курирует вопросы обеспечения деятельности правительственной комиссии и оперативного штаба МВД России по профилактике правонарушений, а также деятельность изоляторов временного содержания, спецприемников и охранно-конвойной службы. Мельников находился в разработке службы собственной безопасности МВД, на основании материалов которой и было возбуждено уголовное дело против него, - сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

А инкриминируют генералу Мельникову ни много ни мало – сто миллионов рублей. Именно такую сумму, по версии следствия, он и еще несколько соучастников пытались получить от предпринимателя по фамилии Панюшкин за прекращение уголовного преследования. Как стало известно РБК, в январе—феврале этого года Мельников совместно с бывшим начальником службы криминальной милиции ОВД «Пресненский» Иваном Виковым и еще двумя знакомыми вступили в сговор и вымогали у мужчины взятку за закрытие уголовного дела. Оно было возбуждено в отношении бизнесмена еще в 2015 году и тоже по статье о мошенничестве. По данным следствия, генерал Мельников уговорил своего знакомого, замначальника следственного управления ГУ МВД по Москве поручить подчиненным возобновить следственные действия по делу Панюшкина. В конце июля предприниматель согласился передать 100 млн рублей в обмен на копии процессуальных документов по его уголовному делу, которые бы стали доказательством того, что Мельников и его друзья способны решить проблему Панюшкина. По словам собеседника издания в следственных органах, в конце августа бизнесмен обратился в Главное управление собственной безопасности МВД России. И вскоре при передаче части взятки были задержаны трое фигурантов этого дела.

Самому генералу Мельникову обвинение было предъявлено накануне, и уже сегодня Следственный комитет обратился в суд с ходатайством о заключении генерал-майора под стражу. По части 4 статьи 159 УК РФ о мошенничестве в составе организованной группы лиц или в особо крупном размере ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.