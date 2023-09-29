Делегация «Талибана» потеряла в Москве свои паспорта
Делегация «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) потеряла свои паспорта в московском супермаркете «Перекресток». Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Они поселились в «Президент-отеле» на Якиманке, один из них зашел в супермаркет в ТЦ «Европейский», при себе у него был пошелек с тремя паспортами, в том числе зама официального представителя МИДа Зия Ахмад Такала.
Сейчас сотрудники столичной полиции разыскивают документы афганцев - гости примут участие в заседании Московского формата консультаций по урегулированию конфликта в азиатской стране.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru