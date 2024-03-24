В Ереване завели дело о терроризме после нападения на отдел полиции

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по статье «Терроризм» после нападения на отдел полиции на северо-востоке Еревана, сообщила пресс-служба ведомства.

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Дело возбудило главное управление по расследованию преступлений против государства, основ конституционного строя и общественной безопасности республиканского СК.

В ведомстве заявили, что в нападении приняли участие трое человек. Проводятся оперативные мероприятия для выяснения обстоятельств инцидента.

Нападение произошло на полицейский участок в районе Нор-Норк. Двое мужчин подорвались на гранате у здания, еще одного обезвредил спецназ сил Службы безопасности Армении, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
ТЕГИ:ТерроризмПолицияЕреванАрмения

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