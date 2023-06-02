Данные клиентов российской страховой компании попали в интернет
Во всемирную сеть утекли данные клиентов компании «Ренессанс Страхование», сообщает сервис утечек DLBI.
Предположительно был открыт доступ к базе данных сайта renins.ru. В файле от 31 мая 2023 года приводится таблица из более 730 тыс. строк, содержащая контактную информацию.
В интернет утекли фамилии пользователей, их электронные адреса, телефонные номера, пароли, говориться в Telegram-канале DLBI.
По данным сервиса утечек, многие из данных действительные.
Ранее Роскомнадзор заявил о 177 утечках данных с начала года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru