Дамаск сообщил об израильской ракетной атаке

Ракетная атака ведется Израилем над сирийской столицей Дамаском. Об этом сообщает сирийское государственное агентство САНА, передает РИА Новости.

СМИ: взрыв прогремел в Сирии в день выборов

По данным агентства, средства противовоздушной обороны Сирии отражают ракеты. Отмечается, что атака ведется со стороны ливанского воздушного пространства.



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ФОТО: Twitter/ @BabakTaghvaee1
ТЕГИ:ИзраильСирия
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