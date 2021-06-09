Дамаск сообщил об израильской ракетной атаке
9 июня 202100:32
Ракетная атака ведется Израилем над сирийской столицей Дамаском. Об этом сообщает сирийское государственное агентство САНА, передает РИА Новости.
По данным агентства, средства противовоздушной обороны Сирии отражают ракеты. Отмечается, что атака ведется со стороны ливанского воздушного пространства.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+9 977 / сут.
Умерли
124 тыс.+379 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+8 883 / сут.
- США продлили на год санкции против властей Белоруссии
- Три человека пострадали при взрыве в Харькове
- Курс евро опустился до 88 рублей
- Азербайджан передал Армении задержанного военного
- Минпросвещения не планирует вводить обязательное цифровое портфолио для школьников
- Председатель ОБСЕ прокомментировала выход России из ДОН
- В Саратове затопило улицы из-за ливня
- Угроза взрыва в ТРЦ в Москве не подтвердилась
- «Нулевая точка»: в МИД оценили отношения России и ЕС
- Зеленский назвал новую футбольную форму Украины «умеющей шокировать»
8 июня 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru