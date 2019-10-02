Дачники в Подмосковье приняли жуткую смерть в колодце

2 октября 201919:43

Двое мужчин найдены мёртвыми в Истре, их тела лежали на дне колодца на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Надежда». Признаков насильственной смерти, либо падения с высоты на трупах не заметно, сообщает главк Следственного комитета по Московской области.

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Таким образом, речь, скорее всего, идёт о несчастном случае.

Как отмечает сайт «Подмосковье Сегодня», мужчины 1994 и 1986 годов рождения занимались углублением колодца на дачном участке, они умерли от удушья в результате нехватки кислорода.

Сейчас по этому факту проводится доследственная проверка, назначены судебно-медицинские экспертизы.

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Фото: pixabay.com/sidlitke-3137794
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