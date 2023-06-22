Cуд оставил в СИЗО журналиста WSJ Гершковича
22 июня 202312:56
Мосгорсуд признал законным решение о продлении ареста журналиста Wall Street Journal Эвану Гершковичу, сообщает РИА Новости.
Его обвиняют в шпионаже. Сообщается, что в суде присутствовала посол США в России Линн Трейси, а также несколько сотрудников дипведомства Штатов.
Отмечается, что заседание проходило в закрытом режиме.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru