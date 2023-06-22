Cуд оставил в СИЗО журналиста WSJ Гершковича

Мосгорсуд признал законным решение о продлении ареста журналиста Wall Street Journal Эвану Гершковичу, сообщает РИА Новости.

Белый дом назвал продление ареста Гершковича безответственным

Его обвиняют в шпионаже. Сообщается, что в суде присутствовала посол США в России Линн Трейси, а также несколько сотрудников дипведомства Штатов.

Отмечается, что заседание проходило в закрытом режиме.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:СИЗОАрест

Горячие новости

Все новости

партнеры